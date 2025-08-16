元モーニング娘。の辻希美が第5子を出産と退院を報告したが、ネット上ではその写真に衝撃の声が続出している。【写真】「どんな時でもプロ」出産数日後とは思えない、辻希美の衝撃ショット辻は８月9日に自身のインスタにて、第5子の出産を報告。夫で俳優の杉浦太陽と4人の子どもに囲まれて赤子を抱く辻の写真と共に、《2025年8月8日に無事第5子を出産しました》《母子共に健康です》《18年ぶりの小さな小さな女の子です》など