映画のタイトルを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「美國隊長電影」の意味は？中国語で「美國隊長電影」と表す映画はなんでしょうか？ヒントは、美國はアメリカという意味の中国語です。いったい、中国語で「美國隊長電影」と表す映画とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「キャプテン・アメリカ／ザ・ファースト・アベンジャー」