16日（土）、ナゴヤ球場でのウエスタン・リーグ、対オリックス戦。中日の先発投手は涌井秀章、対するオリックスの先発投手は山下舜平大。2回表、涌井は一死一・三塁から、横山聖哉を内野ゴロに打ち取る間に三塁ランナーの生還を許し1点を奪われる。中日は先制を許してしまう。しかしその裏、中日はすかさず同点に追いつく。大島洋平が安打で出塁後、二盗に成功するなど二死二塁とし、味谷大誠の適時打で1点を返す。3回表、