ＣＳが遠のく１敗だ。中日は１６日のＤｅＮＡ戦（バンテリン）に０―６で敗れて借金は今季最多タイの「１１」。ＤｅＮＡ戦は６勝１３敗となり５年連続の負け越しが決定した。中日先発・高橋宏斗投手（２２）は立ち上がりから制球が今一つ。初回一死一塁から佐野に左中間を破られて先制点を献上すると、２回には山本に左翼席へ運ばれて０―２。５回にも蛯名に左翼前適時打を許すと満員（３万６３１６人）のドームはため息に包ま