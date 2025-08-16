17日（日）は、サハリン付近の前線を伴った低気圧がオホーツク海に進み、低気圧からのびる前線が北日本付近を通過する見込みです。このため、北日本では日本海側を中心に雨が降り、雷を伴って非常に激しく降る所もあるでしょう。一方、日本の東の高気圧がほとんど停滞し、対馬海峡付近には別の高気圧が顕在化します。この影響で、東日本や西日本では、午前中は晴れる所が多いものの、午後は日中の昇温などで大気の状態が不安定とな