◆パ・リーグオリックス０―１西武（１６日・京セラドーム大阪）オリックス・岸田護監督は、今季１５度目の完封負けを受け止めた。相手先発のサブマリン右腕・与座を６回まで泳がせ、７回以降は西武の継投に沈黙。今井から１―０で白星をもぎ取った１５日の流れを生かせず「（与座には）いい投球をされた。高低を使って、なかなか打てないと思います。先発、勝ちパターン。なかなか１点を取れなかった。やり返されましたね」