この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 ジーンズの小さいポケット、5歳娘の使い方に5500いいね ご紹介するのは、comocia(@clay_and_play)さんの投稿したお写真です。コインポケットと呼ばれている、ジー