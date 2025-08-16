ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカのトランプ大統領が提案したロシアを含めた3者会談を支持しました。【映像】ゼレンスキー大統領、「3者会談」を支持ウクライナのゼレンスキー大統領は自身のSNSで、トランプ大統領が提案した3者会談を支持すると投稿しました。また、来週月曜日にワシントンへ向かい、トランプ大統領と会談することも明らかにしました。トランプ大統領は米ロ首脳会談の後、ワシントンへ戻る機内で