6回無失点で4勝目を挙げた西武・与座＝京セラドーム西武は与座が緩い変化球を使って打者の打ち気をそらし、6回3安打無失点と好投。約1カ月ぶりの白星で4勝目を挙げた。三回に外崎の適時二塁打で挙げた1点を4人の継投で守り切った。オリックスは打線のつながりを欠いた。