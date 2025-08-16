「中日０−６ＤｅＮＡ」（１６日、バンテリンドーム）ＤｅＮＡのドラフト１位・竹田祐投手がプロ初登板初先発で初勝利を飾った。ケイのアクシデントを受けて、登板のチャンスが回ってきた。初回に安打を許したが、二回以降は７回２安打無失点の快投。「すごく緊張したが、いいピッチングができて良かった。やるべきことができて１００点だと思います」。敵地でのヒーローインタビューで笑みが浮かんだ。低目を丁寧につき、