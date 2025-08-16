スターバックスとサントリー食品インターナショナルが贈る新シリーズ「スターバックス® COFFEE OF THE DAY ブラック／カフェラテ」が9月9日（火）に登場します。まるでカフェにいるような心地よさを、持ち歩きやすいスリムボトルでお届け。鮮やかなラベルデザインは気分まで明るくしてくれそう♡全国で発売されるこの2種は、日常にちょっとした特別感をプラスしてくれます。 ブラックは