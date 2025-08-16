元衆院議員で実業家の杉村太蔵氏（45）が16日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。13日夜に大阪・関西万博で大勢の帰宅困難者が発生した騒動に言及した。13日夜、会場に直結する唯一の鉄道路線である大阪メトロ中央線で、電気系統のトラブルが発生。一時全線運転を見合わせ、帰宅できなくなった来場者やスタッフが会場内で一夜を過ごした。当日は夜まで気温が高く、36人が気分不良や熱中