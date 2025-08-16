新宿・歌舞伎町、横浜のドヤ街、西成、モンゴル、インドと数多くの個性豊かなエリアに実際に住み、命知らずの取材を敢行してきたルポライターの國友公司氏。その半生を綴ったエッセイ集『ワイルドサイド漂流記 歌舞伎町・西成・インド・その他の街』はぞっとするエピソードに溢れているものの、読む者を冒険に誘う不思議な魅力にも溢れている。【画像】地面師たちが暗躍？新宿区の駐車場に掲げられた看板本記事では