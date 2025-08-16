JR東海によりますと、8月16日、大雨の影響で、午後4時半からJR東海道線富士駅から興津駅までの上下で運転を見合わせています。 由比駅から興津駅までの雨量計が午後4時28分ごろ、規制値に達したためということです。 運転の再開までには時間を要するとみられています。