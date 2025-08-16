元モーニング娘。の藤本美貴が１５日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、「別れようと思ったぐらい気持ち悪かった」という夫・庄司智春との大ゲンカを改めて振りかえった。今回のＹｏｕＴｕｂｅではミキティと庄司のケンカ事件簿を振りかえった。何度もメディアで明かしている有名な夫婦げんかが「庄司死んだふり事件」。これは結婚前の話で、結婚式の準備がなかなか進まず、準備途中でついにミキティと庄司が大ゲンカに。