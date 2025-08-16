「巨人０−３阪神」（１６日、東京ドーム）巨人は長嶋茂雄さんの追悼試合を勝利で飾れず。再び貯金ゼロとなった。全員が背番号「３」のユニホームで臨んだ一戦。巨人先発・井上は初回に先頭の近本に四球を与えると、１死二塁となって森下に左翼席への先制２ランを被弾。三回には先頭・中野の二塁打から１死一、二塁の場面をつくられ、大山に中堅右への適時二塁打を打たれて追加点を献上し、３回３失点でＫＯとなった。打線