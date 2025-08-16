8回2失点で5勝目を挙げ声援に応えるロッテ・小島＝みずほペイペイドームロッテが連敗を7で止めた。先発の小島は8回を8安打2失点、10奪三振で5勝目。打線は1―0の二回に高部の2点打など5長短打で5点を加えた。ソフトバンクの有原は4回7失点（自責点3）と崩れ、約3カ月ぶりの6敗目。