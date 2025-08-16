◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日▽３回戦京都国際３―２尽誠学園（１６日・甲子園）惜敗した尽誠学園・広瀬賢汰投手（３年）に涙はなかった。「すごく悔しいけど、仲間と一緒にやりきれたという思いです」。エースで４番で主将。「負けたら全て自分の責任。でもその責任を与えてもらったことで成長できました」とチームを引っ張り、昨年優勝校の京都国際と互角に渡り合った。初回に味方の２失策で先取点を許し