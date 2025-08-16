初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」は９月１１日に後楽園ホールで開催する「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３６ーＴＨＥ２０ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ２０周年記念大会」の第一弾対戦カード発表をした。カードはスーパー・タイガーが竹田誠志とタッグを結成し村上和成、川村亮と対戦する。大会まで１か月を切ったがその他のカードは未定。同大会の出場予定選手は以下の通