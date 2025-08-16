◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日▽３回戦関東第一―創成館（１６日・甲子園）関東第一（東東京）の先発・石田暖瀬は、最速１４６キロを複数回計測。常時１４０キロ中盤を計測する直球で押し込み、中盤まで好投を続けている。４回２死走者なしで打席に立った際、アルプスからバースデーソングが演奏された。前日（１５日）に１８歳の誕生日を迎えた背番号１０が、敵味方を問わず拍手で祝われた。