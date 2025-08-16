◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日▽３回戦関東第一―創成館（１６日・甲子園）昨夏準Ｖの関東第一（東東京）が創成館（長崎）を２−１でリードし、後半戦に入る。２回の守備、２死一、三塁のピンチでは、二塁を守る藤江馳門が一、二塁間のゴロを滑り込んで好捕。相手の先制機を封じた。直後の攻撃では、先頭の８番・藤江が中前安打。失策と入山正也の安打で１死満塁とすると、３番・坂本慎太郎の２点適時打で