◇陸上アスリートナイトゲームズ最終日（１６日、福井県営陸上競技場）男子１００メートル予選１組は小池祐貴（住友電工）が１０秒１１（追い風１・１メートル）、同３組は日本記録保持者の山縣亮太（セイコー）が１０秒０８（追い風０・９メートル）、多田修平（住友電工）が１０秒１１で決勝進出。昨年のパリ五輪４００メートルリレー代表の柳田大輝（東洋大）は２組で９秒９２（追い風３・３メートル）をマークして突破