◆パ・リーグロッテ７―２ソフトバンク（１６日・みずほペイペイドーム）ロッテが序盤でソフトバンクの先発・有原を攻略。計１５安打７得点で快勝し、今季ワーストの連敗を７で止めた。初回に西川史礁外野手の適時打で１点を先制すると、２回には宮崎竜成内野手の適時打、藤原恭大外野手の適時二塁打など計５本の長短打で５点を追加。４回にも安田尚憲内野手の適時二塁打で１点を加え、さらにリードを広げた。先発の小島和