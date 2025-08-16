◇女子プロゴルフツアーＮＥＣ軽井沢７２第２日（１６日、長野・軽井沢７２Ｇ北Ｃ＝６６２５ヤード、パー７２）１８位で出たプロ９年目の３０歳、金沢志奈（クレスコ）が７バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算９アンダーで首位と１打差の３位に浮上した。「前半はあまりいいゴルフじゃなかったけど、後半はドライバー、アイアンもよくなって、チャンスにつけることができた」と振り返った。１０番で４メートルを沈