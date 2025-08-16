◇セ・リーグ巨人0―3阪神（2025年8月16日東京D）巨人のドラフト5位ルーキー左腕・宮原駿介投手（22＝東海大静岡）が16日に出場選手登録され、「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催された同日の阪神戦（東京D）でプロ初登板。1回1安打無失点でデビュー戦を飾った。0―3で迎えた9回に5番手として登板。最初に打席へ迎えた6番・小幡を147キロの高め直球で空振り三振に打ち取り、いきなり初めての奪三振を記録した。