ロッテ７―２ソフトバンク（パ・リーグ＝１６日）――ロッテが鮮やかな攻撃で機先を制した。一回、先頭の藤原が初球を捉えて右前打。さらに二盗を決めて無死二塁の好機を作ると、２番西川は追い込まれながらもソフトバンク・有原のフォークボールを捉えて中前へ運ぶ先制打。プレーボールからわずか６球で先制し、相手エースの出ばなをくじいた。