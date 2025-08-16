西武１―０オリックス（パ・リーグ＝１６日）――西武の外崎が三回に先制打を放った。二死一、二塁からエスピノーザの変化球を引っ張り、左翼線への適時二塁打とした。Ａクラス入りへ負けられない３位・オリックスとの一戦でベテランらしい勝負強さを発揮し、「うまく前でさばくことができたし、良いところに飛んでくれた」と振り返った。