完封で10勝目を挙げた阪神・村上＝東京ドーム阪神は村上が2安打に抑えて二塁を踏ませず、今季3度目の完封で2年ぶりの10勝をマークした。打線は一回に森下の2ランで先制し、三回は大山の適時二塁打で加点した。巨人は井上が3回3失点で、攻撃も振るわなかった。