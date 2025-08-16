7回、2ランを放ちナインに迎えられるDeNA・林＝バンテリンドームDeNAが3連勝で5季連続の中日戦勝ち越しを決めた。ドラフト1位新人の竹田がプロ初登板先発で7回2安打無失点と好投し、初勝利。打線は一回に佐野の適時二塁打で先制し、その後も小刻みに加点した。中日は3安打で零敗。プロ初登板先発で勝利を挙げ、ポーズをとるDeNA・竹田＝バンテリンドーム