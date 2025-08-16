「巨人０−３阪神」（１６日、東京ドーム）「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催された伝統の一戦を阪神が制し、優勝マジックを２つ減らして「２４」とした。初回に森下のキャリアハイとなる１７号２ランで先制。試合の主導権を握ると、三回には１死一、三塁から大山が適時二塁打を放って、追加点を挙げた。先発の村上は１２３球で今季３度目、巨人戦では初となる完封勝利で、自身２年ぶり２度目の２桁勝利を達成。巨