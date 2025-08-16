◇セ・リーグ巨人―阪神（2025年8月16日東京D）巨人は16日の阪神戦（東京ドーム）を6月3日に89歳で死去した終身名誉監督の長嶋茂雄さんの追悼試合として開催した。試合は0-3で敗れたものの、試合後にも長嶋さんを追悼のセレモニーを実施。三塁ベース付近に監督、選手、関係者の他、江川卓氏、槙原寛己氏らレジェンドOBらが特製Tシャツを着て集結。長嶋さんの栄光の背番号「3」を人文字アートで表現した。ドームのグラ