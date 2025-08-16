U18世代の育成・強化の充実を目的に2022年から開催されている「U18日清食品トップリーグ」。今年度は8月23日から11月16日までの期間に開催され、女子はインターハイを4年ぶりに制した桜花学園高校（愛知県）や大会2連覇中の京都精華学園高校（京都府）をはじめ、全国トップレベルの強豪が集結する。大会のスタートを前に出場チームにアンケートを実施し、その回答をもとに大会への意気込みや目標