シンガー・ソングライターのあいみょん（30）が16日、自身がパーソナリティーを務めるTOKYOFM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）に出演。「やりたいこと」について語った。パーソナリティーの広瀬すずから「今やりたいことや趣味あります？」と質問される場面が。「ずっと言ってるのは、野球見んのとか好きで」と大の野球好きをアピールした。広瀬に「野球の話したらあいみょん止まらないから」と制されるも「