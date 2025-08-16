パ５位の西武は１６日のオリックス戦（京セラドーム大阪）に１―０の辛勝。０―１で落とした前日１５日の借りを返し３位・オリックスとのゲーム差を「４・５」に戻した。３回二死一、二塁のチャンスでこの日５番に入った外崎修汰内野手（３２）が相手先発・エスピノーザのスライダ―を叩き左線適時二塁打を放ち西武に先制点が入った。この虎の子の１点を先発・与座海人投手（２９）が６回３安打無失点、その後をウィンゲンタ