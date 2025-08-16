2025年8月25日、香港証券取引所は中国恒大集団（Evergrande Group）の株式上場を廃止すると発表した。これは、中国の不動産危機が依然として長いトンネルから抜け出せていないことを鮮明に示した。そしてさらに、日本へ大挙してやって来る中国人観光客への影響も――。中国にとって一企業の経営破綻にとどまらない恒大問題恒大は2000年代、中国の都市化ブームを背景に急成長した。地方都市で低価格の土地を取得し、着工前販売によ