１５日午後９時半頃、新潟県南魚沼市山谷の６０歳代男性が自宅敷地内でクマに襲われた。男性は左の太ももをかまれたり右腕をひっかかれたりするけがを負ったが、命に別条はないという。県警南魚沼署の発表によると、男性は屋外で涼んでいたところ、後方から現れた体長約１メートルのクマに襲われた。男性が持っていた懐中電灯を照らすなどして抵抗すると、クマは逃げていったという。