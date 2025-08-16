5月から右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）に入っているドジャースの佐々木朗希投手。14日（日本時間15日）、傘下3Aオクラホマシティーの一員としてアルバカーキ戦に先発した。結果は2回0／3で6安打3失点1四球と苦戦し、米メディアからは今後に向けて悲観的な評価が並んだ。 ■空振り奪えず、制球も定まらず 軽いキャッチボールから始まり、ブルペン投球、3度のライブBPなどの過程を経