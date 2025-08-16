横浜ＤｅＮＡ・藤浪（資料写真）横浜ＤｅＮＡの藤浪が１７日の中日戦に先発する。２０２２年の阪神時代以来、３季ぶりの１軍登板となる。前カードのヤクルト３連戦で登板予定だったが、雨天中止などの影響でずれこんだ。１５日にバンテリンドーム入りし、キャッチボールなどで調整し、ブルペンにも入った。マウンドの感触を確かめながら、三浦監督と話し込む姿もあった。加入後、ファーム戦ではこれまで３試合に登板。直近の