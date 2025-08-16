INI（C）LAPONE ENTERTAINMENT グローバルボーイズグループINIが8月16日、大阪・万博記念公園で開催された「SUMMER SONIC 2025」の大阪公演に出演した。INIは、“MOUNTAIN STAGE”のトップバッターで出演。ホワイトとネイビーを基調としたマリンルックの衣装でステージに登場すると客席からは大歓声が巻き起こり、オープニングはグループを代表する定番曲の1つでもある「FANFARE」をブラスアレンジで披露。序盤から