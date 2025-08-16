プレミア初挑戦名鑑：トッテナムDF高井幸大（日本代表）プレミアリーグ2025-26が開幕を迎えたなか、「FOOTBALL ZONE」では2025-26シーズンからプレミア初挑戦を飾る選手を紹介。今回はトッテナムに加入したDF高井幸大にスポットライトを当てる。日本代表にも選出されている20歳は、192cmの体格とビルドアップの技術でJリーグ屈指のCBへと成長を遂げ、世界最高峰の舞台に挑戦する。（参照：データメディア「Opta Analyst）川崎