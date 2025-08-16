◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 7-2 ソフトバンク(16日、みずほPayPayドーム)首位ソフトバンクがロッテとの2戦目に敗れました。先発・有原航平投手は4回で72球を投げ、今季ワーストタイとなる7失点となっています。先発のマウンドにあがった有原投手は、わずか6球で先制点を献上。先頭の藤原恭大選手に初球をライトへのヒットとされると、続く西川史礁選手の打席で2塁への盗塁を許し、5球目のフォークを先制タイムリーとされました。