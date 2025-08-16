◇プロ野球イースタン・リーグ ロッテ 4-1 日本ハム（16日、エスコンフィールドHOKKAIDO）日本ハムのドラフト1位ルーキー・柴田獅子投手が「2番・投手兼DH」で2軍戦に出場。1軍の本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOで、プロ入り後初の二刀流出場を迎えました。柴田投手は7月26日のロッテ戦で、先発投手としてプロ初のマウンドにあがると、3回をパーフェクトと鮮烈なデビュー。試合後にお立ち台にあがると、自ら「投打両方ヒーロー