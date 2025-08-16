MLB公式サイトは、ブリュワーズに1巡指名されたアンドリュー・フィッシャー選手の心温まるエピソードを紹介しました。今季のドラフトで1巡指名を受け、テネシー大からブリュワーズに入団した21歳のフィッシャー選手。期待の内野手スラッガーです。そんなフィッシャー選手へ10歳の少年が一通の手紙を送りました。これを書いたのは、これまでドラフト1巡指名を受けた選手たちに手紙を送るのを恒例としている、野球好きのタッカー・ロ