「はなかっぱ」などの作品で知られる絵本作家あきやまただし氏の公式X（旧ツイッター）アカウントが16日までに更新された。Snow Man宮舘涼太（32）のバラエティー番組での発言に対して、「いつかはなかっぱ実写化の機会がありましたら是非お願い致します！」と反応している。15日に放送されたSnow Manの冠番組「それSnow Manにやらせて下さい」（TBS系）で、宮舘は、「はなかっぱ」に登場するキャラクターの“ももかっぱちゃんのお