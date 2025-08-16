クリス・コロンバス監督は、「ホーム・アローン」をリブートすることは「間違い」だと感じているという。1990（日本では1991）年公開のクリスマス映画と1992年公開の第2弾で監督を務めたコロンバスは、そこで実現できた魔法のような魅力を再現することは不可能だと感じるそうだ。 【写真】この感じ…確かに再現不可能かも 「エンターテイメント・トゥナイト」にコロンバス監督は「『ホーム・