俳優の大沢たかおさんが、スタジオ撮影の一コマを自身のインスタグラムに投稿しています。 【写真を見る】【 大沢たかお 】 “秋の装い” チャコールのジャケットに茶のパンツで撮影の一コマフォロワー賛辞「10月のファンミ楽しみ」大沢さんは、チャコールグレーのロングジャケットを袖をまくってラフに羽織り、茶のワイドパンツを合わせて、アンティークの木の椅子を反対側に向けて跨ぐように座って頬杖をつくポーズで撮