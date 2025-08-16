◇プロ野球セ・リーグ 阪神3−0巨人(16日、東京ドーム)阪神は初回に森下翔太選手の2ランで先制、投げては村上頌樹投手が2安打完封と好投し、優勝マジックを24に減らしました。阪神打線は初回、巨人先発・井上温大投手から1アウト2塁のチャンスをつくると、森下選手がキャリアハイとなる17号2ランで先制。3回にも先頭の中野拓夢選手が二塁打を放つと、その後1アウト1塁3塁を作ります。このチャンスで大山悠輔選手が低めのスライダー