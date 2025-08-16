◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（１６日・東京ドーム）「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」と銘打たれた一戦で、阪神の投打の主役が快勝に導いた。先発の村上は巨人戦初完封で、２年ぶりの２ケタ勝利を達成した。序盤から持ち味の伸びのある直球と制球力を武器に巨人打線を圧倒。１軍復帰し、「４番・三塁」で出場した智弁学園の先輩・岡本にも仕事をさせなかった。これで、巨人戦は通算７登板で４勝無敗。Ｇキラーぶりを