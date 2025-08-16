歌手の木村カエラが１６日に自身のＳＮＳを更新。韓国旅行の様子を公開した。インスタグラムで「３日目釜山」とまず報告。「釜山にいる間はずっと雨の予報だったし、もちろん海に入るつもりもないまま、韓国に飛んできてしまったんだけど、、、３日目からとてもいい天気になって。足だけ海につけてお散歩してたけど、我慢できず服のまま海に入った」と洋服のまま腰まで海につかった姿をアップ。「海ってすごいよな。穏やかな海