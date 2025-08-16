◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日０―６ＤｅＮＡ（１６日・バンテリンドーム）中日が、またしても“初もの”に苦戦した。プロ初登板となったＤｅＮＡの先発、ドラフト１位の竹田を前に、７回まで２安打の拙攻。今季１９度目の完封負けで、ドラ１右腕にプロ初勝利を献上した。最後まで攻略できなかった。０―１の初回２死で、上林がチーム初安打となる中前打で出塁。すぐさま二盗を成功させ、チャンスを広げたが、４番・細川が遊ゴロ